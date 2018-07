Pärnu festival tuleb külla Viljandisse ja Heimtali

7. juulil kell 17 linastub Kondases «Isadest ja poegadest». Et taltsutada oma hirmud, tuleb need kõigepealt jäädvustada, õppis Süüria filmitegija Talal Derki oma isalt. Ta reisib sõjast räsitud kodumaale ja elab kaks aastat väikeses külas pühasõdalase Abu Osama juures, filmides peres kasvavaid lapsi, kes ei mäleta aega enne sõda. Poisse treenitakse isa eeskujul ustavateks sõduriteks, kes eales pisaraid ei vala. Film pälvis Pärnu festivali suure auhinna olulise sõnumi ja parima kunstilise saavutuse eest.

8. juulil kell 20 näeb Heimtalis režissöör Ulla Boje Rasmusseni filmi «1700 meetrit tulevikust». See on huumori ja empaatiaga jutustatud lugu väikesest Gásadaluri-nimelisest Fääri külast, mille elanikeks on vaid 16 täiskasvanut ja üks üheksa-aastane poiss. See on ainulaadne vaade külaelanike igapäevaelule ja inimestele, kes ootavad pikisilmi läbi kalju rajatavat tunnelit, mis ühendaks neid välismaailma ja tulevikuga.