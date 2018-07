Terviseameti tervishoiuteenuste peaosakonna peaspetsialisti Kaja-Liis Palli sõnul on Karksi-Nuias elavatel inimestel võimalik esitada avaldus, et saada teise kohaliku tervisekeskuse perearsti Sirje Kiriku registrisse. Mulgi valla Karksi piirkonna sotsiaaltöö spetsialisti Liivi Loi andmetel on inimesed end arvele võtnud ka Tõrva, Viljandi ja Abja-Paluoja perearstide juures. Selleks et perearsti vahetada, tuleb talle teha kirjalik avaldus. Selle võib saata elektrooniliselt digiallkirjastatuna e-kirjaga või paberil tähitud kirjaga.