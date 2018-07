Ekslinnapeast sai ministeeriumi palgaline

«Haridus- ja teadusministeerium on seekord valinud kaasava lähenemise, et võimalikult palju teadlasi ja akadeemikuid, haridusjuhte, õpetajaid ja õpilaste esindajaid saaks kavandatavasse dokumenti anda oma sisendi,» ütles Kiviberg. Ta lisas, et kuna haridus puudutab igaüht, siis on väga tähtis, et haridus- ja teaduspoliitikas tehtaks ajaga kaasas käivaid otsuseid. «Me peame suutma ette näha, kuhu maailm on arenemas ja milliseid oskusi on inimestel sellises maailmas vaja.»