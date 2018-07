Küsimuse peale, mis krundist edasi saab, vastas aktsiaseltsi juhatuse esimees Timo Riitmuru naljatades, et Espak teeb siis ise selle veekeskuse lõpuks ära. «Me mõtlesime, et kümme aastat pole veekeskust tehtud, ja me hakkasime nüüd pihta,» lausus ta. Tegelikult pole selgus veel majas. «Täna me tegelikult ei tea, mis saab. Lihtsalt lammutame kõik maha, mis seal on, siis saame edasi mõelda,» lisas ta. «Eesmärk on teha plats puhtaks, et oleks visuaalselt viisakas.»