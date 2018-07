Hüdrandid ja veevõtukohad kanti kaardile  

Varem ei ole elanikel olnud võimalik ja tuleohutusega kokkupuutuvatel ettevõtjatel veevarustuse kohta infot leida. See muudatus annab elanikele võimaluse kontrollida, kas nende elu- või töökoha läheduses on olemas hüdrant või veevõtukoht. Ühtlasi aitab kaardistuse täiendamine paremini päästetöid planeerida ja tulekahjusid kustutada.

Sellele, et kaardile saaks märgitud kõik veevõtukohad, on võimalik kaasa aidata igaühel. Kui märkad, et kaardile on mõni päästeameti veevõtukoht märkimata jäänud või märgitud vale asukohaga, pöördu kohaliku päästekeskuse poole ning anna puudusest või veast teada. Iga kaardile märgitud veevõtukoht aitab tõsta päästeteenuse kvaliteeti.