«Kaardi ostsin täna igaks juhuks,» rääkis Rummel. «Tallinnas süsteem toimib, nüüd ka meil. See on ainult tore.»

Lubatud 28. juuni asemel alustati Viljandi ühiskaartide müüki päev hiljem. Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhi Kaupo Kase sõnul läks hästi, et kaardid üldse müüki said. «Välja kuulutatud 28. juuni oli liiga optimistlik. Olukorras, kus kaartide tarne Hiinast hilines ning Eesti Post pidi oma süsteeme uuendama ja inimesi koolitama, on suurepärane tulemus, et kaardid täna müüki paisati,» rääkis Kase eile.