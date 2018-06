Adeele Sepp: kõike, mida teed, võiks teha kire ja pühendumusega

Adeele Sepp ütleb suures intervjuus, et mitte miski ei asenda teatris suurt tahet. «Kirg ja pühendumus on äärmiselt olulised. Kui inimene teeb oma tööd mehaaniliselt, selleks, et linnuke kirja ja leib lauale saada, siis ma arvan, et selle tunneb publik ära. Minule on oluline pühendumine, isegi täitsa selline lapselik eufooria materjali suhtes. Tahe kirglikult uut materjali lahkama hakata, ümber inspireerivad kaasnäitlejad ja ühes rütmis hingav trupp – see on parim, mis ühe teatraaliga juhtuda saab. Hea näitleja usaldab lavastajat, kuid lisab näidendisse ise rolli tõlgendades ka oma mõõtme.»