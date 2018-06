Nädala isik. Eesmärk täidetud

Võib arvata, et viimase nädala jooksul on nii mõnigi inimene Alfons Rebase ja tema tegudega (paremini) tuttavaks saanud. Sakalat lugenud inimesed peaksid oskama öelda, et ta on kõige kuulsam teises maailmasõjas sakslaste poolel võidelnud ja kõrgeima sõjaväelise autasu pälvinud eestlane. Samuti seda, et on neid, kes kahtlevad, kas ta ikka elas möödunud sajandi kolmekümnendatel aastatel Mustlas, nagu arvatakse teadvat.