Tiitlivõistluste mees keskendub mööblile

«Juuni algul sain aru, et olen eesmärgist kolm kuud maas ja tänavu ma kuidagi tiitlivõistlusele ei jõua,» lausus Viljandist pärit Mätas ning lisas, et augustis peetavatele Euroopa meistrivõistlustele pääsemiseks tuleks visata vähemalt 80 meetrit.

Et samal ajal lisandus Mätasele töökohustusi pealinna mööbliettevõttes, kus ta juba mõnda aega on projektijuhina tööl olnud, tegigi ta otsuse, et rohkem ta tippu ei püüdle.