Kõht täis ja pea selgeks Viljandi moodi

Mõistagi reisitakse ennekõike selleks, et ilma näha. Et avastada põnevaid paiku, kohtuda uute inimestega ja kogeda midagi sellist, millest koduõuel edasi-tagasi marssides unistadagi ei oska. Pole kahtlust, et Viljandil on pakkuda palju. Võite ju ohkida, et kes see ikka tahab mäe otsas kahte lagunenud müürijuppi näha, aga kui satute samalaadsesse paika mõne tuhande kilomeetri kaugusel, on teilgi silmad suured nagu kaktuse otsa istunud leemuril ja selfikepp vihiseb õhus justkui Ita Everi kepp «Nukitsamehe» filmis.