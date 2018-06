Viljandi vald pani veekeskuse seisma

"Viljandi Veekeskuse aktsiaseltsi linnapoolsed liikmed on väga rutakad ja tahtsid viimasel kokkusaamisel hakata juba kesklinna arhitektuurikonkurssi korraldama," väitis Viljandi vallavanem Alar Karu kolmapäevasel volikogu istungil. "Kui teie poolt tuleks ettepanek peatada aktsiaseltsi tegevus septembri lõpuni, siis me seda ka teeksime," pöördus vallavanem volikogu liikmete poole.

Viljandi linna esindajana nõukokku kuuluv ja selle esimeheks valitud Harri Juhani Aaltonen nentis, et tema ei saa Karu jutust midagi aru. "Me pole kunagi tahtnud arhitektuurikonkurssi korraldama hakata. Ma olen kogu aeg öelnud, et mitte mingit konkurssi ei tule enne, kui veekeskusel on olemas maa, aga seda ei ole."