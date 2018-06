Volikogu ei andnud uuele bussipeatusele Cleveroni nime

Linnavalitsuse esitatud eelnõu kohaselt oleks ühe bussipeatuse nimeks pidanud saama ühe Viljandi edukama ja tuntuma ettevõtte järgi Cleveron ning teise nimeks Reinu Tee Põik. Volikogu liikmete meelest polnud aga mõistlik siduda peatust kindla ettevõttega ja nad pakkusid nimeks Reinumõisa, lähtudes asjaolust, et selles piirkonnas asus ajalooliselt Reinu karjamõis.

Paradoksaalsel moel kuuluvad selle mõisa säilinud hooned Cleveronile, kes kavandab need lammutada või mõnda teise piirkonda kolida. Kiiresti laieneval ettevõttel on vaja vanade hoonete alla jäävat maad, et rajada sinna parkla.