Vähipüügiluba saab taotleda 2. juulist

Kõige lihtsam on kalastuskaarti taotleda veebikeskkonnas www.pilet.ee. Esmakordsel kasutamisel tuleb luua kasutajakonto ning arvestada, et veebikeskkonnast teisele isikule luba osta ei saa. Samuti saab kalastuskaardi taotlusi esitada keskkonnaameti kontorites (välja arvatud Tallinna peakontor ning Palmse, Penijõe ja Otepää kontor), mille kontaktandmed on keskkonnaameti kodulehel.

«Jõevähi püük on paljudele meeldiv seltskondlik tegevus, mis pakub põnevust ja avastamisrõõmu. Paljud naudivadki vaid püüki ning vähke toiduks tarvitamata lastakse need vette tagasi,» ütles keskkonnaameti jahindus- ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko. «Et jõevähk on tundlik liik keskkonnatingimuste ja haiguste suhtes, on tema arvukus võrreldes mõnekümne aasta taguse ajaga oluliselt kahanenud. Püütud isendite vabastamine aitab kindlasti kaasa vähivarude hoidmisele. Kindlasti ei tohi vähke ilma keskkonnaameti loata ümber asustada mõnda teise veekogusse. Samuti tuleb vette tagasi lasta kõik pisikesed, alla 11 sentimeetri pikkused isendid, et anda neile võimalus suguküpseks saada ja aidata nii kaasa vähivarude taastumisele."