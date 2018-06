Viljandis algas Eesti Gaasi tankla ehitus

Eesti Gaasi edastatud pressiteate kohaselt on olukorras, kus bensiini ja diisli hind rühivad üles, autoomanikul mõistlik üle minna gaasile. "Surumaagaas on bensiinist kaks korda odavam, saja kilomeetri läbimiseks kulub ca 3-4 eurot ning hind on püsinud läbi aastate stabiilne," märkis Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov. "Lisaks on maagaas vedelkütustest ka oluliselt puhtam ja keskkonnasõbralikum."