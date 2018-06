«Kloun teeb lastele ja täiskasvanutele tehakse nalja ning trikke, rahvast sõidutatakse kalessiga ning saab ratsutada,» ütles mõisa perenaine Tiina Randaru. Kalessisõit on soovijatele tasuta nagu ka kogu muu üritus. Randaru lisas, et kõik mõisa kojad on sel päeval uudistajatele valla rahata ning võimalik on läbi käia kõik Olustvere vaatamisväärsused. Avatud on kohvikud.