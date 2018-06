Tahvel väikses Mustlas vihastas suurt Moskvat

Teises maailmasõjas Saksa armee mundris Punaarmee vastu võidelnud Viljandimaa mehi koondav Eesti Sõjameeste Sakala Ühing paigaldas Mustlas Posti tänaval asuvale majale tahvli, et mälestada kõige kuulsamat sakslaste poolel võidelnud eestlast, kelle sünnist möödus pühapäeval, 24. juunil 110 aastat. Alfons Rebasele anti kõrgeim sõjaväeline autasu, mida eestlane kunagi on saanud: tammelehtedega Raudristi Rüütlirist.

Mälestustahvlil seisab, et Rebane elas Mustlas aastatel 1935–1939. Teda on kujutatud SS-i mundris, mille varrukal on Eesti vapp.