Taani kudujaid ühendava organisatsiooni Gavstrik eestvedamisel tulid kudumishuvilised kokku 18. korda. Eestis on kohtumine olnud varem ühe korra, 2005. aastal Anu Raua eestvedamisel.

Peakorraldaja, Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala programmijuht ja lektor Kristi Jõeste sõnas, et ürituse Eestis korraldamise üks põhjustest on selles, et kusagil mujal ei saa ülikooli programmi osana kudumist õppida või sellega seonduvat uurida.