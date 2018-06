Vabakutseline ajakirjanik Aki Petteri Lehtinen on enne Viljandisse kolimist elanud nii Vietnamis kui ka Prantsusmaal.

Hiljuti Viljandisse elama kolinud Aki Petteri Lehtinen on pealtnäha tavaline soomlane, kuid lisaks doktorikraadi omandamisele Helsingi ülikoolis töötab ta üle maailma vabakutselise ajakirjanikuna. Viljandis tunneb ta, et on lõpuks koju jõudnud.