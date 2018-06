Hitihoiatus! Kolm uut pärimusansamblit, kellel silm peal hoida!

Moodustus kolm uut bändi ja kõik on juba mitu korda ka kohtunud. Räägime nüüd kõikidest natuke lähemalt.

SüRR

SüRR ehk midagi, uskumatut, põnevat, naljakalt imelikku. Need sõnad iseloomustavad ka meie muusikalist mõtteviisi. Meile meeldib teha asju omamoodi, põimida kokku erinevaid muusikalisi mõtteid. SüRR on pungil nooruslikku energiat ja elutervet teisiti tegemist, mis kokku teeb ühe vahva muusikalise elamuse.

WULF

ÖÖP

Sellise kirjelduse annab sellele sõnale Eesti etümoloogiasõnaraamat, kuid kes on ÖÖP?

ÖÖP on ühest vahvast projektist - millel nimeks Start-Up bandide konkurss - sündinud kooslus, mis mängib ja laulab Eesti ja muu maailma pärimusmuusikat. Kõik meie lood on niivõrd eripalgelised nagu seda on öö ja päev, sealt ka meie nimi! Jutustame 24 tunni loo ühel mõnusal kontserdil 26. Viljandi Pärimusmuusika Festivalil Rohelisel laval!