Metropolitani lavastusi on võimalik vaadata ka Viljandi kinos

«Senised suveooperite hooajad on osutunud väga populaarseks ning kuna ka Viljandi kinokülastajad on meie muu kultuuriprogrammi väga hästi vastu võtnud, siis laiendasime nüüd ka sinna suveooperite näitamist,» märkis Forum Cinemase programmispetsialist Henryk Novod.

Hooaega alustab Giacomo Puccini hingemattev teos «Madame Butterfly», mis on publikut vaimustanud alates esilinastusest 12 aastat tagasi. Nimiosas esineb üks maailma tunnustatumaid selle rolli täitjaid, sopran Kristine Opolais ning Butterfly südame murdnud mereväeohvitseri Pinkertoni osa laulab Roberto Alagna. Lavastaja on Anthony Minghella ning dirigent Karel Mark Chichon.

Suvehooaeg jätkub Giuseppe Verdi ooperiga «Trubaduur», mille peaosas demonstreerib oma vokaalseid võimeid tippsopran Anna Netrebko ning kurva saatusega Manrico rolli laulab tenor Yonghoon Lee. Tema rivaalina astub üles bariton Dmitri Hvorostovski ja hämara minevikuga mustlase osas on metsosopran Dolora Zajick. Söör David McVicari teose dirigent on Marco Armiliato.

Kolmanda suveooperina linastub Pjotr Tšaikovski kaunis «Jevgeni Onegin», mille peaosades on armastatud Ameerika sopran Renée Fleming ja Vene bariton Dmitri Hvorostovski. Tšaikovski hingetungivalt kaunis muusika ja rabavalt minimalistliku lavakujunduse imeilus valgustus peegeldavad täiuslikult ooperi dramaatilist süžeed: nooruslikku igatsust, tõrjumist, kahetsust ja liiga hilja saabuvat meeleheitlikku palvet. Lavastajaks on Robert Carsen.

Suvehooaja lõpetab Giacomo Puccini «Turandot», mille Hiina printsessi nimirollis on üks ooperimaailma parimatest dramaatilistest sopranitest Nina Stemme. Tenor Marco Berti on vapper prints Calàf, kes esitab «Nessun dormat» ja võidab printsessi südame. Franco Zeffirelli lavastuse dirigent on Paolo Carignani.