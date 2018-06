Riia maantee ja Midrimaa lasteaia parkla saavad uue asfaldi

Linnapea Madis Timpson ütles, et selle aasta tänavaremont parandab ligipääsu linna koolidele ja lasteaedadele. «Linnavalitsus on seadnud kulutusi planeerides esikohale koolid ja lasteaiad, sest just noorte ja laste heaolu on linna arengule pikas perspektiivis kõige tähtsam,» rääkis Timpson.