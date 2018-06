Eksootiline Draakoni Hääl Hiinast

Muusikapealinn Chengdu

Chengdu linn asub Lääne-Hiinas, on Hiina mõistes keskmise suurusega - linnas elab 14 miljonit elanikku ja Chengdu näeb vaeva, et saada Hiina muusikapealinnaks. Õigemini mitteametlikult võib nii juba öelda, kuna väga paljud kuulsad Hiina muusikud on pärit just Chengdust. Linnas on väga elav kultuurielu, rahvas on sotsiaalne ja suhtluslembene, elunautlev stiil lubab asjadel kulgeda omasoodu ja lasta elul end rahulikult edasi viia. Kuna kohalikus toidus kasutatakse ohtralt tšillipipart võib julgesti öelda, et Chengdu on väga tšill linn.

Inimeste kultuurilembus väljendub suuremalt jaolt muusikas, millest peetakse nii Chengdus kui kogu Hiinas laiemalt väga lugu. Vaadates, kui kirglikult mängivad noored rahvamuusikat, tekivad külmavärinad ja kadedus ühtaegu.

Hiina kultuuri üks suurimaid eripärasid võrreldes meiega on see, et kui eestlaste ajalugu on olnud heitlik ja katkendlik ning pidevas muutuste tuules, siis hiinlased, enamusrahvana, on elanud samal maal peaaegu segamatult aastatuhandeid, mis muudab nende kultuuri väga omapäraseks. Nende klassikaline -ja pärimusmuusika on mõlemad rahvakultuuri osad. Lääne klassikaline muusika on meie endi pärimusmuusikast väga erinev. Hiina klassikaline muusika on tugevalt selle rahva nägu ja kõlab väga hiinapäraselt. Seetõttu on nende pärimusmuusika ja klassikaline muusika omavahel rohkem seotud.

FOTO: Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ

Haridus hinnas

See kool, kust tulevad meie külalised - Sound of Dragon - on üks paljudest guzhengi koolidest Chengdu linnas ja õppuriteks on päris pisikesi, aga ka täiskasvanuid. Tasemelt algajaid, edasijõudnuid ja päris professionaale. Koolis õpitakse guzhengi peal selgeks 12 lugu! Õppesüsteem on meie jaoks võõras ja seetõttu huvitav. Esimene hämmastus tekib sellest, et nädalas toimub vaid üks pillitund, aga tase on meisterlik! See tähendab, et nad harjutavad kodus väga palju, mis näitab omakorda kadestamisväärset tahtejõudu. Aastas õpitakse selgeks üks, maksimaalselt kaks lugu. Vastukaaluks meie, kes õpime vähemalt 1-2 lugu kuus, mõnikord ka nädalas.

Rõõm on tõdeda, et ka nemad õpivad osa lugudest kuulmise teel nagu meiegi. Enamasti siiski kasutatakse noodistikku, mis näeb välja nagu tabulatuur ja nõuab esmapilgul süvenemist. Koolis on 200 õpilast ja 10 õpetajat, kool toimub eranditult nädalavahetustel, kuna nädala sees ei ole õpilastel võimalik tunnis käia. Õpitakse nii pillimängu kui ka muusikateooriat. Solfedžo tunnis õpitakse kõike seda, mida meiegi teame, muusika on ju ikkagi universaalne keel!