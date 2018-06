Park Hotelli juhataja Kristjan Saar ütles aprillis Sakalale, et hotelli avamise aeg on planeeritud 15. juulile, ent eesmärk oli uksed lahti teha juuni keskel. Avamine on siiski edasi lükkunud ning Saar maja valmimise kindlat kuupäeva öelda ei osanud. Kindel on aga see, et hiljemalt pärimusmuusika festivali ajaks hotell avatakse ning püsib ka võimalus, et külalisi saab vastu võtta nädal enne selle algust. Seda, kas ja kui palju varem enne folki külalisi võõrustatakse, otsustatakse umbes nädala pärast, sest Saare sõnul ei mängi avamises rolli ainult ehitise füüsiline valmimine, vaid ka kasutusloa saamine. Enne seda ei tohi kliente vastu võtta.