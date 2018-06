«Kooli territooriumil võõrastel isikutel viibimine KEELATUD!» seisis staadioni värava juurde paigaldatud tahvlil. See hakkas silma Viljandi linnavolikogu liikmele Randel Läntsile, kes jagas sildist tehtud pilti oma Facebooki lehel ja märkis, et temal on niisugust asja kurb näha.