Naiskodukaitsjad korrastavad sada unustusse vajunud kalmu

«Plaan korrastada sada unustusse vajunud hauda tuli sellest, et paljud asutused, eraisikud ja kogukonnad teevad Eestile 100. aastapäevaks kingitusi,» ütles idee autor Margit Rei. «Käisin mõttes mööda Viljandi parke ja lasteaedu ning jäin pidama surnuaedade juures. Meil on palju tuntud inimesi, kelle hauad on jäänud unarusse, rääkimata siis tavaliste eestlaste kalmudest. Samas kõik nad on oma elu jooksul andnud panuse Eesti riigi heaks.»