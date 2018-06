200 000 eurot peab tagama, et spordihoone püsiks veel viis aastat

Linnavalitsuse laual on päästeametnike kaheksast punktist koosnev ettekirjutus, mille täitmata jätmise korral suletakse spordihoone vana osa 1. jaanuarist. Et sellega ei saa spordirahvas ja linnaisad leppida, andsid poliitikud linnavalitsuse kinnisvara haldusameti juhile Andres Mägile korralduse teha veel tänavu majas selline remont, et päästeametil poleks põhjust uksi lukku keerama hakata.

«Mulle anti juba tööle asudes ülesanne viia spordihoone vana osa sellisesse seisu, et see veel viis aastat vastu peaks,» sõnas Mägi ja lisas, et see plaan oli mõnda aega tagasi valmis, aga ootas raha.