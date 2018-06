Moskva kutsub üles Alfons Rebase mälestustahvli avamist hukka mõistma

Eesti Sõjameesta Sakala Ühing paigaldas Mustlas Posti tänava majale hiljuti tahvli, et mälestada kõige kuulsamat teises maailmasõjas sakslaste poolel võidelnud eestlast Alfons Rebast, kelle sünnist möödus 24. juunil 110 aastat. Tahvel avati reede õhtul. Kohaliku kiviraiduri Kalev Pehme tehtud kiviplaadil on Alfons Rebane kujutatud SS-i mundris, mille varrukal on Eesti vapp.