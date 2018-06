Viljandimaal alustab tööd kaks päikeseelektrijaama

Jaamad annavad ettevõtetele päikeseenergiat järgmised 25 aastat ning need on planeeritud töösse võtta käesoleva aasta sügisel. Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Green juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul pakutakse äriklientidele päikeseelektri kasutuselevõtuks muretut ja lihtsat täisteenust, mis aitab neil olla keskkonnasõbralik ning suunata oma ressurss põhiärisse. Viljandimaa ettevõtete valitud lahenduse puhul paigaldab Eesti Energia Kärmase selgitusel ilma kliendi investeeringuta tema katusele või kinnistule päikeseelektrijaama ning müüb toodetud elektri kliendile tema tarbimise katteks. Kärmase sõnul sobib täisteenuslahendus nendele äriklientidele, kelle aastane elektritarbimine on üle 500 megavatt-tunni ning kellel on vaba katuse- või maapinda üle 2000 ruutmeetri.