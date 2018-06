Ajanappus või mugavus – sohvrid sõidutavad lapsi trenni

Olgu põhjuseks laste ajanappus, mugavus või lihtsalt vanemate suur hoolitsus – üha enam on neid spordilapsi, keda trenni kohale sõidutatakse, selle asemel, et lühike maa jalgsi või rattaga läbida.

Kas on asi selles, et juba lastel on aega vähevõitu, või hoopis mugavuses, aga nii mõnegi sportimispaiga juures sõelub autosid, millega emad ja isad oma järeltulijaid trenni ja sealt tagasi sõidutavad.