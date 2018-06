Kõrgtasemel keraamika ja muud teosed Heimtalis

Leo Rohlini keraamikat võib näha tuntud headuses – need on ideaalsetes proportsioonides, jõulised, lakoonilised ja mehised tööd. Uhkeim näide on «Põld». Üllatavad tema nn kruvipildid: tavaliste ristpeakruvide värvimisel ja glasuurimisel on saavutatud tundlik tähistaeva efekt.