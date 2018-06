Omapäi jäetud alaealised jõid end koolilõppu tähistades purju

Tõik, et vanemad jätsid noored omapäi, ehkki nad ei paistnud lootvat, et pidu peetakse alkoholita, pani Viljandi politseijaoskonda tegema oma Facebooki lehel pöördumist. Selles kutsuti nii lapsevanemaid kui teisi täiskasvanuid üles säärastel puhkudel vastutust võtma ja tegutsema.

«Kui te teate, et alaealised korraldavad peo alkoholiga, siis sekkuge. Kui te näete, et alaealine on tarvitanud alkoholi, siis teadke, et ta on abivajav laps ja te peate sekkuma,» võib lugeda tekstist, millele on alla kirjutanud piirkonnavanem Meelis Lill.