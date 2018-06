Paar päeva enne Karksi jaanijooksu hakkasid korraldajad unistama, et esimest korda tuleb kohale üle 400 inimese, ja just nii läkski. 23. juunil asetleidnud mõõduvõtul said põhijooksu lõpuprotokolli aja kirja 414 jooksjat ja kepikõndijat.