Muuseum tegi sünnipäeva puhul fondid valla

Fondinäitus ongi pühendatud inimestele, kes on tegelnud Viljandi linna ja maakonna ajalooga ning jätnud sellesse oma jälje. Ekspositsioon on kujundatud 1930. aastate teisest poolest pärineva anonüümse ajaloouurija-kollektsionääri kabinetina, mis on täidetud kultuuriväärtusliku vanavaraga. Muuseumi teatel esitletakse eksponaate mõnevõrra tavatult, need on välja valitud ja grupeeritud selliselt, nagu need võisid omal ajal olla kollektsionääri töökabinetis. Kui muuseumid lähtuvad näitusi korraldades tavaliselt mingitest teaduslikest aluspõhimõtetest või teemadest, siis koguja võis lähtuda kas või sellest, mis ajal üks või teine asi oli saadud või kelle käest, aga ka sellest, kuidas muinsused omavahel sobivad.