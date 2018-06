Jaanipäev möödus Viljandimaal politsei jaoks suuremate probleemideta 

Viljandi politseijaoskonna operatiivjuht Ottomar Virk ütles, et perevägivallateateid laekus kolmel korral ja kainenema tuli viia kuus inimest.

Politsei sai tema sõnul teateid joobekahtlusega sõidukijuhtidest, avalikus kohas joobes olevatest inimestest ning noorteseltskonnast, kes näis alkoholi pruukivat. Ta selgitas, et kümnepealine seltskond oli Mõisakülas tõepoolest koos, kuid noored olid kained ja kõik oli hästi.

«Suure-Jaani laululaval oli 23. juuni hilisõhtul üks mees nõnda palju alkoholi tarvitanud, et liikus sisuliselt roomates. Temagi viidi kainenema,» kommenteeris Virk.

24. juuni öösel kella 3.30 ajal sai politsei teate inimeselt, kes tunnistas, et on joobes ja kuskil Holstre kandis metsa eksinud. «Mees oli tahtnud peolt jalgsi koju kõndida, kuid kaotanud tee. Õnneks leiti mees kiirelt üles: patrull kohtus temaga hetkel, kui ta ühest metsasihist välja astus,» kõneles Virk ning toonitas, et alkoholi pruukinud inimesed ei tohiks kunagi üksipäini loodusesse retklema minna.