Kalamehed võtsid Holstres mõõtu

Kalapüügi võistlusel kaasa löönud Meelis Hunt lausus, et tal läks sel aastal neli korda parem kui eelmisel aastal, sest tänavu õnnestus tal Holstre järvest välja sikutada neli latikat. "Meil on voolavat vett, töötavat inimest, õngekorki ja elavat tuld," märkis ta ja tõdes, et on ka seda juhtunud, et kui kala ei võta, võtab kalamees.

Saagi kohta ütles võistlusel osalenud kalamees Jaan Krents, et lisaks väiksematele kaladele sattus õnge otsa ka üks enamvähem kilone latikas. "See on rahvavõistlus, siin pole väga palju varustust kaasas. Raplast, Tallinnast, Pärnust, Tartust: peaaegu terve Eesti on siin kaetud," lausus Krents ning märkis, et rahvale mõeldud kalapüügi võistlus seisneb peamiselt nautimises. "See ei ole tõsiseltvõetav võistlus."