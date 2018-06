Riik ei ole Rebase mälestustahvli üles pannud ühinguga seotud

"Alfons Rebase mälestustahvel paigaldatakse Mustlas eramaja külge Eesti Sõjameeste Sakala Ühingu initsiatiivil. Tegemist on erainitsiatiiviga, millesse riik ei ole kaasatud," vahendas uudisagentuur BNS valitsuse kommunikatsioonibüroo seisukohta.

"Alfons Rebasele on ka varasemalt paigaldatud mälestusplaat Viljandisse. Eesti sõdurid pidid teises maailmasõjas sõdima erinevates vormides ning nende sõdurite mälestust tuleb hoida väärikalt. Mil viisil neid otsustatakse mälestada, on igaühe hea maitse ja tunnetuse küsimus," seisab uudisagentuuri sõnade järgi valitsuse kommunikatsioonibüroo vastuses.

Eesti Sõjameeste Sakala Ühingu liige Jaanika Kressa rõhutas Sakalale, et Alfons Rebasele kuulub kõrgeim sõjaväeline autasu, mida eestlane kunagi on saanud.

Viljandi vallavanem Alar Karu ütles selle nädala alguses Sakalale, et kuna mälestustahvel tuleb eramaja seinale, ei olnud selleks vaja valla luba. «Kuna ta on osa Mustla ajaloost, siis on tema mälestuse jäädvustamine igati teretulnud,» sõnas vallavanem.