Vanad leegionärid panid kolonel Alfons Rebase auks mälestustahvli

Kohaliku kiviraiduri Kalev Pehme tehtud kiviplaadil on Alfons Rebane kujutatud SS-i mundris, mille varrukal on Eesti vapp. «Seinalt jääb Rebane vaatama üle tee Jaani parki Vabadussõjas langenute mälestussamba poole, mis sinna paigaldati esimest korda tema osavõtul 1937. aastal ja uuesti pärast taasiseseisvumist,» rääkis Eesti Sõjameeste Sakala Ühingusse kuuluv Elmo Ant (varem Valdo Paddar). Nii nagu selgitas sama ühingu liige Jaanika Kressa, siis Alfons Rebane töötas 1935–1939 Viljandis Kaitseliidu Sakala maleva instruktorina ning samal ajal elas Mustlas mitmes majas. Tahvel tuli neist viimase seinale. Alfons Rebasele kuulub kõrgeim sõjaväeline autasu, mida eestlane kunagi on saanud. Rüütliristi said neli Saksa armees bolševimi vastu võidelnud eestlast, belglast ja hollandlast, kolm prantslast ja taanlast ning koguni 12 lätlast. Tammelehed Rüütliristi juurde anti aga vaid kahele välismaalasele, need olid belglane Léon Degrelle ja eestlane Alfons Rebane.

Avamisel peeti kõnesid ning pandi lillepärgi nii mälestustahvli juurde kui ka Vabadussõjas langenute mälestussamba jalamile. Kohal oli umbes sadakond inimest. Ühtlasi lauldi teise maailmasõja aegseid eestlaste patriootlikke laule, eestlauljaks oli tuntud rahvamuusik Margus Põldsepp. Kohal oli kuus Saksa vägedes võidelnud rohkem kui 90aastast Viljandi linnas või Viljandi vallas elavat veterani. Üks nendest, Boris Takk, tuletas meelde, et nad võitlesid Saksa vägedes Eesti eest. Sama nentis ka Elmo Ant, kelle sõnutsi olid kaitselahingud, millest kuulsaimad peeti Sinimägedes, teiseks Vabadussõjaks, saamaks Eesti riik tagasi. «Paraku on toonased kangelased unustatud ja neid ei tunnustata,» lisas ta. Samas avaldas Elmo Ant lootust, et seekord paigaldatud mälestustahvliga ei lähe nii nagu Lihula mälestusmärgiga, mis Eesti riigi poolt vägivaldselt minema viidi. Eakas veteran Boris Takk lisas, et ehkki Nõukogude Liit peab ennast teises maailmasõjas võitjaks, siis saavutati see meeletute inimkaotustega. «Saksa armees ei olnud nii palju sõdureid kui oli Vene poolel langenuid,» sõnas Boris Takk. Sõna võttis ka Eesti Sõjameeste Sakala Ühingu eestvedaja Harald Mäepalu.

Margus Põldsepa sõnutsi on mälestuskivi paigaldamine igati tervitatav. «Alfons Rebane on Eesti soost sõjasangar, vaieldamatult suur oma rahva poeg. Oleme nende sangarite mälestust Eestis kajastanud ja talletanud liiga vähe. Iga selline samm nüüdsel globaliseerumise ajal, mis tõstab rahva usku ja patriotismi on teretulnud, sest patriotism on euromulli sisse kadumas. Olen oma rahva poeg nagu Alfons Rebanegi. Ta ei häbenenud kunagi oma rahvust, vaid alati rõhutas seda kõikjal. Ta oli legendaarne mees, kes targalt tegutsedes tõi 13st kotist oma alluvuses olnud Eesti sõjamehed välja, tehes seda nende elude päästmiseks. Ta oli oma sõduritele eeskujuks, keda meenutatakse siiani ülivõrdes. Oma mehi ta hoidis ja nemad hoidsid teda ka,» sõnas Põldsepp.

Vikipeedia andmetel oli Alfons Rebane teise maailmasõja ajal mitme Saksa juhatusele alluva Eesti väeosa ülem. Ta osales oma väeosadega enamikus otsustavates Eesti kaitselahingutes Narva lahingust Eesti mahajätmiseni. Rebane alustas oma sõjaväelist teenistuskäiku 1920. aastatel ja sai ohvitseriks 1929. Mais 1941 läks Rebane Virumaale metsavennaks. Paar kuud hiljem, pärast Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahelise sõja puhkemist sai ta metsavendade juhiks Kavastu partisanide laagris.