Matsin rääkis, et gümnaasiumi aktused on alati olnud hästi toredad ja erilised, sest nende korraldamise taga on kunstiline tiim. Alati osalevad oma kooli muusikud. «Teeme aktusi nii, et need oleksid meeldejäävad ja lahedad,» lausus direktor ning lisas, et sel aastal leiab kavast solistide ja vokaalansamblite etteasteid.