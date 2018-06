GALERII. Jaani lihapoes olid pikad järjekorrad

Jaani lihapoe juhataja Tõnu Roslender oli täna ametis hoopis Tallinnas oma Pirita poes ja lõuna paiku ütles ta, et pause pole hommikusest avamisest saadik seal olnud. «Olen praegu kolme müüjaga koos letis,» kirjeldas ta suurt töökoormust ning lisas, et Viljandis on ilmselt olukord samasugune, sest kui ilma lubab, on inimene poes. «Kui oleks vihmane olnud, oleks pood pooltühi olnud,» tähendas Roslender.