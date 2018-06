Küsitlus. Millised on teie muljed jaaniaegsest ostlemisest?

Tänavaküsitlus jaanipühade kohta. FOTO: Marko Saarm

Artur Mägi

Plaanis on teha suitsurääbist, liha grillin võib-olla homme. Tund aega olen oodanud, et rääbist osta, silt oli üleval, et pidi kell 12 Kösti parkimisplatsile kohale jõudma.

Toomas Tuvikene

Pikad järjekorrad on, aga liha saime kätte. Pool tundi pidime ootama, nii pikk saba oli. Meil on siin valikult: siga, karreed, kaelakarbonaadi. Ma ei oska öelda, kas Jaani lihapoes teiste poodidega võrreldes odavam on, sest ma elan Soomes. Ega meid üks-kaks ole, kaheksa inimest tuleb ära toita.

Birgit Eström Andreas

Soetas kahte erinevat kana, liha, vorsti ja ribi. Meil läheb kokkamiseks viiele – kolm last on autos. Jaani lihapoodi eelistame, sest siin on väga hea šašlõkk. Alati, kui tuleme Tallinnast siia jaanipäevale, külastame Jaani lihapoodi.

Priit Vares

Just tulin Männimäe Jaani lihapoest ja loobusin lõpuks. Seisin kümme minutit, vähemalt kakskümmend inimest oli järjekorras ja poeesine oli autosid täis. Ma lähen homme hommikul pool kaheksa uuele ringile. Kintsulihašašlõkki ei olnud enam ja fileed ma ei söö.

Rain Hüva

Kas kaalu üles või liha kõhtu. Üritame kombineerida liha, kala ja muid asju. Meil on omad reeglid: Jaani lihapoest liha, kala teise koha pealt ja Selverist tuuakse pesupulbrit. Jaani lihapoe järjekorrad pole mitte midagi ületamatut, saamata ei jää.

Jaanus Kivi