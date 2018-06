Täna algab Viljandimaad läbiv sportlik ekspeditsioon 

Teist korda ekspeditsiooni korraldav Silver Eensaar rääkis, et päikeseloojangul kell 22.24 Peipsi rannalt Nina küla tuletorni juurest startiva spordivõistluse käigus tuleb võistlejatel ühe jutiga omal jõul läbida Eesti maismaa kaldast kaldani mööda metsa- ja rabarikast vööndit.

240 kilomeetri pikkune teekond on tema märkimist mööda jagatud neljaks kindla liikumisviisiga etapiks, mis tuleb läbida jalgsi, jalgratta ja veesõidukiga. Rajal on Eensaare sõnutsi 11 kohustuslikku kontrollpunkti, kuhu jõudmiseks valivad võistkonnad tee kaartide ja GPS-seadmete abil. Suuri maanteid ei ole tema sõnade kohaselt üldiselt lubatud kasutada, et tagada teekonna maksimaalne looduslähedus.