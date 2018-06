Oi, meile meeldib ilma kiruda! Eriti just jaanipäeva ajal. Külm on ja tuuline ja pussnuge sajab taevast alla. Liha ei lähe grillil soojaks ja õlu külmub pudelisse ära. Rist ja viletsus. Kas ikka on päris sedasi ja kas sellel aastal jälle? Uurime oma ala asjatundjalt järele.