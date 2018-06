Ugala kasvatas taas publiku arvu 

Teatri avalike suhete juht Mari Nurk nentis, et arv on 10 000 võrra suurem kui eelmisel hooajal. Lisades etenduste vaatajatele eriürituste, kontsertide, näituste, kinoseansside ja vestlusõhtute publiku, kogus Ugala teater rohkem kui 95 000 külastust.

«Maja avamise järel olime väga rõõmsad, et saavutasime nii suure publiku arvu, mis oli võrreldav 25 aasta taguste hiilgeaegadega, kui hittlavastus «Armastus kolme apelsini vastu» murdis kõiki vaatajate hulga loogikareegleid,» rääkis Nurk. «Seetõttu sai seatud ülesandeks, et üritame sel hooajal saavutatud taset hoida, kuid meile endalegi üllatuseks kasvas külastatavus veelgi. See on meile tagasisideks, et lisaks ilusale ja uuele välisilmele on Ugala repertuaar sisukas.»