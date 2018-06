Pöörane mees

«Olime 20 aastat tagasi Andresega Suure-Jaani poes ja uurisime, kas linnakeses on mõnda trahterit või pubi. Selgus, et ei ole. Siis hakkasid meie suust ideed lendama ja peagi jõudsime mõttele, et võiks teha pubi Arturi Juures. Selle peale võttis müüja külmikust pudeli viina ja sakuskat ning istusime üheskoos laua taha asja arutama. Et Andres oli suur heliloojate Kappide austaja, oligi mõte teha söögikoht seoses nendega. Paika sai pandud ka menüü ja kuna Artur Kapp, olles suurepärane helilooja, oli samas suur viinamees, alustasime temast. Suur tops viina – Artur Kapp. Keskmine tops viina – Villem Kapp. Pisike pits viina – Eugen Kapp. Eugen jõi teadupärast kõige vähem. Ka toidu peale sai mõeldud. Suur rasvane seapraad sai nimeks Orelimehe Kõva Kõhutäis. Ja ennäe imet, varsti oligi Suure-Jaanis püsti pubi Arturi Juures, meie siis Andresega ristiisad.»