Üks ettevõtmise eestvedajaid Jaak Israel märkis, et ilmselt on homme asetleidva 41. järvejooksu eel sellisele kenale saavutusele kaasa aidanud sotsiaalmeedia, mille kaudu on võistlust inimeste silma all hoitud. Lisaks lubab uus ajavõtusüsteem registreeruda ka teistsuguse keskkonna kaudu, mis on korraldaja sõnul ilmselt samuti mugav. «Ja kindlasti on suurenenud rahva jooksulembus. Neist, kes on juba tööinimesed ja sellises mõnusas eas, näiteks 25 pluss, on väga paljud leidnud tee jooksu juurde.»