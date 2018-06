Tuntud pagar paneb ajutiselt poe kinni

Praegune koolilõpetamiste aeg on Kivi Pagaril kõige pingelisem periood, sest tööpäevad on üsna pikad. Järgmisest nädalast on kaupluse juhataja sõnul hea võimalus töötajatele puhkust anda. «Meil on väga raske puhkusi anda, sest kusagilt pole võtta asendajat pagarile või kondiitrile.» Juhataja sõnul peab kauplus kindlasti taas avatud olema pärimusmuusika festivali ajaks.