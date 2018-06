Keeld kaardimakselt lisatasu võtta tuli kauplusele üllatusena

Muudatus on nii uus, et isegi rahandusministeeriumi peaspetsialist Siiri Suutre arvas Sakala järelepärimise peale esimese hooga, et Sahtlis kehtestatud hinnavahe peaks olema lubatud, sest Eestis kehtib turumajandus. Alles pärast nõupidamist ministeeriumi juristidega tõdes ta, et tulenevalt Euroopa Komisjoni makseteenuste direktiivist on selline hinnaerinevus keelatud.