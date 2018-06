Praegu moodustavad linna- ja vallajuhid komisjoni, mis hakkaks vaagima spaahotelli pakkumise perspektiivikust. Kui ennustada, mis edasi juhtub, peab esmalt arvestama, et poliitikute otsused määrab suuresti üldsuse tahe. Ka riigikogu valimised on üsna lähedal ning loomulikult, juba oma erakonna edu nimel tahavad poliitikud rahvale meeldida. Kui vaadata aga avalikku arvamust, siis kohalikud elanikud on linnas ja vallas üsna selgel häälel öelnud, et veekeskus peaks tulema järve äärde, ning nädal tagasi võimuliidus perspektiivikaks kuulutatud spaahotelli lausa nõutakse. Kui palju see maksab ja kas linnal ja vallal üldse raha on, see avalikku arvamust ei huvita.