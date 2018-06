Tulevik kasutab puhkuse jõu treenimisele

Klubi presidendi Raiko Mutle sõnul on meeskond jõudnud arusaamisele, et hooaja eel tegi ta füüsilise ettevalmistuse käigus vigu ning sellest tulenesid ka vigastused ja kohatine kehv mäng meistriliigas. «Nüüd teeme kolm nädalat korralikku tööd.»

Samas on kava koostatud nii, et jõu- ja vastupidavus­treening on ühildatud jalgpalliharjutustega, et mängijad ka tehniliselt heas vormis oleksid.