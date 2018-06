Loen Järva Teatajast, et keskerakondlikud ettevõtjad Kersti ja Arvo Sarapuu on lubanud, et Paides saab nende hotelli juurde kuuluv ujula järgmise aasta alguseks valmis. Nurgakivi on ehitusele juba pandud. Paide ujulasse tuleb nelja reaga 25-meetrine bassein, lastebassein ja mullivann. Esmalt valmib ujula ja seejärel väike kolme saunaga spaa.